Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بتون دنياسى و جانى و جانانى، بهاسنه ويريلسه ينه اوجوز دوشن بر حقيقتڭ اوغرنده و يولنده چاليشييورز. Nurdan Katreler Bütün dünyası ve canı ve cananı, pahasına verilse yine ucuz düşen bir hakikatin uğrunda ve yolunda çalışıyoruz. Şuâlar, s. 278

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