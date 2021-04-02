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2 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Nurdan Katreler

02 Nisan 2021, Cuma
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

ميوه رساله‌سى چوق أهمّيتلى و چوق قيمتليدر. اُميد ايدرم، بر زمان بيوك فتوحات ياپاجق.

Nurdan Katreler

Meyve Risalesi çok ehemmiyetli ve çok kıymetlidir. Ümit ederim, bir zaman büyük fütuhat yapacak.

Şuâlar, s. 283

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