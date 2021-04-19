Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إن شاء اللّٰه، بربريڭزه سرورده و تسلّيده يارديم ايدوب صيقنتىيى هيچه اينديررسڭز. Nurdan Katreler İnşaallah, birbirinize sürurda ve tesellide yardım edip, sıkıntıyı hiçe indirirsiniz. Şuâlar, s. 294

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