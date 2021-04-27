Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ميليونلر قهرمان باشلار فدا اولدقلرى بر قدسى حقيقته، باشمز دخى فدا اولسون. Nurdan Katreler Milyonlar kahraman başlar feda oldukları bir kudsî hakikate, başımız dahi feda olsun. Şuâlar, s. 302

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