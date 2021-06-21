Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآن ييلديزلرينه پرده چكيلمز. گوزينى قپايان يالڭز كندى گورمز؛ باشقه‌سنه گيجه ياپاماز. Nurdan Katreler Kur’ân yıldızlarına perde çekilmez. Gözünü kapayan yalnız kendi görmez; başkasına gece yapamaz. Şuâlar, s. 401

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