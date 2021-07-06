Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر وظيفه‌مز اولان خدمتِ ايمانيه‌يى إخلاصله ياپمغه چاليشمالى، وظيفهِٔ إلٰهيه اولان موفّقيت و خيرلى نتيجه‌لرى ويرمك جهتنه قاريشماملىيز. Nurdan Katreler Vazifemiz olan hizmet-i imaniyeyi ihlâsla yapmaya çalışmalı, vazife-i İlâhiye olan muvaffakıyet ve hayırlı neticeleri vermek cihetine karışmamalıyız. Şuâlar, s. 414

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