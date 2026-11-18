Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET: ...Kim dinin alâmeti (şeair) olarak Allah’ın bildirdiği emir ve yasaklara saygı gösterirse, şüphesiz bu kalplerin takvâsındandır. Hac Sûresi: 32 HADİS: Hz. Peygamber aynaya baktığında şöyle dua ederdi: “Benim yaratılışımı düzgün yapıp ölçülü kılan, yüzümün suretini şerefli kılıp güzelleştiren ve beni Müslümanlardan eyleyen Allah'a hamdolsun.” Camiü’s-Sağir, No: 3162

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