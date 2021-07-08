"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Nurdan Katreler

08 Temmuz 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

رسالهِٔ نور بنم بدلمه سزلرله گوروشور، درسه مشتاق يڭى قارداشلريمزه گوزلجه درس ويرر.

Nurdan Katreler

Risale-i Nur benim bedelime sizlerle görüşür, derse müştak yeni kardeşlerimize güzelce ders verir.

Şuâlar, s. 419

 

 

 

Okunma Sayısı: 141
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müsilaj yüzeyde hafifledi, derinlerde durum vahim

    Vicdanlarının rengini ortaya koydular

    TRT’deki çarpıklığı nasıl gidereceksiniz?

    Tasarruf saraya yok, gazeteye var

    Altın rezervlerimiz de şüpheli

    Emekli, AKP’den umudunu kesti

    Venezuella kara para cenneti

    Haftada 4 gün çalışma verimi arttırıyor

    Sakarya'da selde kaybolan 78 yaşındaki Sami Ö. aranıyor

    Devlet Başkanı Moise'nin suikastle öldürüldüğü Haiti'de son durum?

    Mehmet Aydın tutuklandı: İlk ifadelerinde neler söyledi?

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i bir kez daha yıktı

    Mardin'de bir askerimiz şehit oldu

    Irak'ta ABD askerlerinin bulunduğu üsse saldırı: 3 yaralı

    BM'den uyarı: Etiyopya'da 5,5 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

    Adalet Bakanı açıkladı: 1000 hakim ve savcı alınacak

    ABD Dışişleri Bakanı, kamplardan kurtulan Uygur Türkleriyle görüştü

    AB'den Türkiye açıklaması

    Marmara'da balık avına kısıtlama getirilebilir

    ABD, Belarus ile seyahatleri yasakladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratlar, birleşin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Abdülhamid meselesinde Bediüzzaman’ı doğru anlamak
    Ahmet BATTAL

    Sızmayı ve küfelik olmayı önleme yöntemleri
    Cevher İLHAN

    Siyasette kırılgan kritik vaziyet
    Faruk ÇAKIR

    En büyük israf kalemi
    Ali FERŞADOĞLU

    Adalet ve demokrasi istemiyor muyuz?
    Risale-i Nur'dan

    Şeytanın, “Allahuekber”le mahvolan desisesi
    Süleyman KÖSMENE

    Eşyanın patenti kime attir?
    Cahit ÖZPINAR

    Neden beş vakit namaz?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.