Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صاقين، صاقين، صاقين! چابوق بو شيمدىيه قدر دمير گبى قوّتلى تسانديڭزى تعمير ايديڭز. Nurdan Katreler Sakın, sakın, sakın! Çabuk bu şimdiye kadar demir gibi kuvvetli tesanüdünüzü tamir ediniz. Şuâlar, s. 430

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