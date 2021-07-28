Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر صيقنتيلريمزى كينين گبى بر آجى علاج بيلوب، صبر و شكر ايتملىيز، "ياهو بو ده گچر" ديمه‌لييز. Nurdan Katreler Sıkıntılarımızı kinin gibi bir acı ilâç bilip, sabır ve şükretmeliyiz, “Yâ Hû! Bu da geçer” demeliyiz. Şuâlar, s. 433

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