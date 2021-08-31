Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر او قدرتِ قدسيه‌نڭ عزّتنى و حشمتنى محافظه ايچون، بتون ظاهرى سببلر يالڭز برر پرده‌درلر؛ ايجادده ده هيچ تأثيرلرى يوقدر. Nurdan Katreler O kudret-i kudsiyenin izzetini ve haşmetini muhafaza için bütün zâhirî sebepler yalnız birer perdedirler; icadda da hiç tesirleri yoktur. Şuâlar, s. 528

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