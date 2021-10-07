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7 EKİM 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Nurdan Katreler

07 Ekim 2021, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

باشه گلن مصيبتلر و حتّى دنيانڭ أجلى اولان قيامت پردهِٔ غيبده مرحمةً بيراقيلمش.

Nurdan Katreler

Başa gelen musibetler ve hatta dünyanın eceli olan kıyamet perde-i gaybda merhameten bırakılmış.

Şuâlar, s. 563

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