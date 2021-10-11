Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر غايت كثرت و چوقلق ايچنده شاشيرمادن غايت درجه‌ده صنعتلى، مكمّل ايجادلر، نهايتسز بر قدرت ايچنده حدسز بر علمه دلالت ايدر. Nurdan Katreler Gayet kesret ve çokluk içinde şaşırmadan gayet derecede sanatlı, mükemmel icadlar, nihayetsiz bir kudret içinde hadsiz bir ilme delâlet eder. Şuâlar, s. 565

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