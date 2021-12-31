Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر او ذات (عصم) وظيفه‌سى إعتباريله، حقّڭ برهانى، حقيقتڭ ضياسى، هدايتڭ گونشى، سعادتڭ وسيله‌سيدر. Nurdan Katreler O zat (asm) vazifesi itibarıyla hakkın bürhanı, hakikatin ziyası, hidayetin güneşi, saadetin vesilesidir. Mesnevî-i Nuriye, s. 22

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