Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر خالقِ واحد قبول ايديلمديگى تقديرده، كائناتڭ ذرّات و مركّباتى عددنجه صوڭسز إلٰهلرڭ قبولنه مجبوريت حاصل اولور. Nurdan Katreler Hâlık-ı Vâhid kabul edilmediği takdirde, kâinatın zerrat ve mürekkebatı adedince sonsuz ilâhların kabulüne mecburiyet hâsıl olur. Mesnevî-i Nuriye, s. 32

Okunma Sayısı: 141

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.