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22 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Nurdan Katreler

22 Ocak 2022, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

بو عالمده تصرّف ايدن صانعڭ اويله بر كتابِ مبينى واردر كه، نه كوچك و نه بيوك، او كتابده يازيلوب حفظ ايديلمه‌مش هيچ بر شى يوقدر.

Nurdan Katreler

Bu âlemde tasarruf eden Sâni’in öyle bir Kitab-ı Mübini vardır ki, ne küçük ve ne büyük, o kitapta yazılıp hıfzedilmemiş hiçbir şey yoktur.

Mesnevî-i Nuriye, s. 39

 

 

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