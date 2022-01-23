Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو عالمده تصرّف ايدن صانعڭ اويله بر كتابِ مبينى واردر كه، نه كوچك و نه بيوك، او كتابده يازيلوب حفظ ايديلمه‌مش هيچ بر شى يوقدر. Nurdan Katreler Bu âlemde tasarruf eden Sâni’in öyle bir Kitab-ı Mübini vardır ki, ne küçük ve ne büyük, o kitapta yazılıp hıfzedilmemiş hiçbir şey yoktur. Mesnevî-i Nuriye, s. 39

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