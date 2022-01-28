Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بو دنيا او عظمتلى ربوبيتڭ پك عظيم و گنيش دائره‌سى ايچنده إنسانلرى تجربه و إمتحان، قدرتڭ معجزه‌لرينى تشهير و إعلان ايچون قورولمش موقّت بر منزلدر. Nurdan Katreler Bu dünya, o azametli rububiyetin pek azîm ve geniş dairesi içinde insanları tecrübe ve imtihan, kudretin mu’cizelerini teşhir ve ilân için kurulmuş muvakkat bir menzildir. Mesnevî-i Nuriye, s. 40

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