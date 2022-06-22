Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر سنى إنتظار ايتمكده و سنڭ ده سرعتله اوڭا طوغرى گيتمكده اولديغڭ قبر، دنيانڭ زينتلى، لذّتلى شيلرينى هديه اولارق قبول ايتمز. Nurdan Katreler Seni intizar etmekte ve senin de sür’atle ona doğru gitmekte olduğun kabir, dünyanın ziynetli, lezzetli şeylerini hediye olarak kabul etmez. Mesnevî-i Nuriye, s. 111

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