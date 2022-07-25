"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 TEMMUZ 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

Nurdan Katreler

25 Temmuz 2022, Pazartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

وجودڭده توطّن ايتمگه نيّت ايدن خسته‌لقلر، ئولومڭ كشف قوللريدر.

Nurdan Katreler

Vücudunda tavattun etmeye niyet eden hastalıklar, ölümün keşif kollarıdır.

Mesnevî-i Nuriye, s. 116

Okunma Sayısı: 129
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Toplum değişim ümidiyle ayakta

    Fakirlik endişesi rekor kırdı

    38 ilde 186 otel icralık oldu

    Tek çare erken seçim

    Sistem adaletsizlik üretiyor

    Yanlış yorumladı ve hakaret etti

    İncir ülkesinde tek bir incir 13 TL

    6 altı aylık “Basın Özgürlüğü Raporu’ yayınlandı

    Gıda zamları halk sağlığına tehdit

    Rasim Özdenören dualarla

    MTV ve gelir vergisi ödemelerinde son hafta

    Sansür bütün hızıyla sürüyor

    Katliam itirafı

    Genç Nurcular Barla’da buluştu

    LGS yerleştirme sonuçları yarın açıklanacak

    Ayasofya'yı 6,5 milyondan fazla kişi ziyaret etti

    Yüksek Askeri Şura toplantısı ağustos ayı başında yapılacak

    Pakistan'da devlet varlıkları yabancı ülkelere satılacak

    AB ve ABD, Odessa'ya yapılan saldırıları kınadı

    İsrail güçleri 2 Filistinliyi öldürdü

    En Çok Okunanlar

    Osman ZENGİN

    15 Temmuz’dan sonra, önümüze on mühendisin ihracı geldi
    M. Latif SALİHOĞLU

    25 Temmuz’un unutulmaz hadiseleri
    Şükrü BULUT

    Avrupa Birliği muhasara altında...
    Mehmet KARA

    Aslında olması gereken budur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yeni Asya'dan Size

    Yazın da hizmete devam
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Doğruya doğru, yanlışa yanlış
    Genel

    Toplum değişim ümidiyle ayakta
    Ali FERŞADOĞLU

    Futbol terimlerini hayatımıza uyarlarsak!..
    Süleyman KÖSMENE

    “Ben sevap kazanayım”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.