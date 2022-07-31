Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إنسان كوچكلگيله، ضعفيتيله برابر خارقه تصرّفاتِ عجيبه‌سيله أشرفِ مخلوقات عنواننى آلمشدر. Nurdan Katreler İnsan küçüklüğüyle, zaafiyetiyle beraber harika tasarrufat-ı acîbesiyle eşref-i mahlûkat ünvanını almıştır. Mesnevî-i Nuriye, s. 123

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