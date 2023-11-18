Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر إفساددن فتنه چيقار، فتنه‌دن خيانت طوغار. خيانت دخى، ضعفيتى موجبدر. Nurdan Katreler İfsaddan fitne çıkar, fitneden hıyanet doğar. Hıyanet dahi, zaafiyeti mûcibdir. İşaratü'l-İcaz, s. 125

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