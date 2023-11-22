Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر مؤمن اولان ذات، نورِ ايمانڭ إقتضاسيله، كائناتڭ ياپديغى تسبيحلرى و تبشيرلرى معنًا ايشيتير، فرحناك اولور. Nurdan Katreler Mü’min olan zat, nur-u imanın iktizasıyla, kâinatın yaptığı tesbihleri ve tebşirleri manen işitir, ferahnak olur. İşaratü'l-İcaz, s. 145

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