Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر عوام، حقائقى چيپلاق اولارق گوره‌مز، آنجق اونلرجه معلوم و مألوف اُسلوب و ألبسه آلتنده گوره‌بيليرلر. Nurdan Katreler Avam, hakaikı çıplak olarak göremez, ancak onlarca malûm ve me’lûf üslûp ve elbise altında görebilirler. İşaratü'l-İcaz, s.197

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