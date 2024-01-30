Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر شريعتِ إسلاميه، عقلى برهانلر اوزرينه مؤسّسدر. Nurdan Katreler Şeriat-ı İslâmiye, aklî bürhanlar üzerine müessestir. İşaratü'l-İcaz, s.197

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