30 Ocak 2024, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.
نوردن قطره لر
شريعتِ إسلاميه، عقلى برهانلر اوزرينه مؤسّسدر.
Nurdan Katreler
Şeriat-ı İslâmiye, aklî bürhanlar üzerine müessestir.
İşaratü'l-İcaz, s.197
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