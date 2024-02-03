Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر قرآنِ كريم عمومى بر معلّم و بر مرشددر؛ حلقهِٔ درسندهاوطوران، نوعِ بشردر. Nurdan Katreler Kur’ân-ı Kerîm umumî bir muallim ve bir mürşiddir; halka-i dersinde oturan, nev-i beşerdir. İşaratü'l-İcaz, s.201

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