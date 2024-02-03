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3 ŞUBAT 2024 CUMARTESİ - YIL: 54

Nurdan Katreler

03 Şubat 2024, Cumartesi
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر

قرآنِ كريم عمومى بر معلّم و بر مرشددر؛ حلقهِٔ درسندهاوطوران، نوعِ بشردر.

Nurdan Katreler

Kur’ân-ı Kerîm umumî bir muallim ve bir mürşiddir; halka-i dersinde oturan, nev-i beşerdir.

İşaratü'l-İcaz, s.201

 

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