Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر جنابِ حقّڭ خطاباتنده ياپديغى بو تنزّلاتِ إلٰهيه، إنسانلرڭ ذهنلرينى حقائقدن تنفير ايدوب قاچيرتمامق ايچون إلٰهى بر اوقشامه‌در. Nurdan Katreler Cenab-ı Hakkın hitabatında yaptığı tenezzülât-ı İlâhiye, insanların zihinlerini hakaikten tenfir edip kaçırtmamak için İlâhî bir okşamadır. İşaratü'l-İcaz, s.201

Okunma Sayısı: 141

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.