Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بلاغتڭ إقتضاسى اوزرينه قرآن، بشرڭ حسّياتيلهممزوج اولان اُسلوبلرينى گيه‌ر و شيوه‌سيله سويلر كه،بشرڭ فهمى سويله‌نيلن سوزدن توحّش ايدوب ئوركمه‌سين. Nurdan Katreler Belâgatın iktizası üzerine Kur’ân, beşerin hissiyatıyla memzuc olan üslûplarını giyer ve şivesiyle söyler ki, beşerin fehmi söylenilen sözden tevahhuş edip ürkmesin. İşaratü'l-İcaz, s. 246

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