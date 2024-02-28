Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر روحڭ معنًا ترقّيسنى، وجدانڭ تكاملنى، عقل و فكرڭ إنكشاف و ترقّيسنى تلقيح ايدن، يعنى آشيلايان شريعتلردر. Nurdan Katreler Ruhun manen terakkisini, vicdanın tekâmülünü, akıl ve fikrin inkişaf ve terakkisini telkih eden, yani aşılayan şeriatlardır. İşaratü'l-İcaz, s. 252

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