Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر ئولوم، سعادتِ أبديه‌يه مقدّمه‌در؛ بو إعتبارله نعمت صاييلابيلير. چونكه نعمتڭ مقدّمه‌سى ده نعمتدر. Nurdan Katreler Ölüm, saadet-i ebediyeye mukaddemedir; bu itibarla nimet sayılabilir. Çünkü nimetin mukaddemesi de nimettir. İşaratü'l-İcaz, s. 269

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