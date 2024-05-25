Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر رسولِ أكرم عليه الصلاة والسلام بتون اُمّتڭ دردلريله علاقه‌دار و سعادتلريله نصيبه‌داردر. Nurdan Katreler Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm bütün ümmetin dertleriyle alâkadar ve saadetleriyle nasîbedardır. Bediüzzaman, Barla Lahikası, s. 310

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