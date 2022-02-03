"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
3 ŞUBAT 2022 PERŞEMBE - YIL: 52

Şubat’ta soğuyan Lozan kazanı

M. Latif SALİHOĞLU
03 Şubat 2022, Perşembe
1922 yılı Kasım ayı sonlarında hararetle başlayan Birinci Lozan Konferansı, 1923 yılı Şubat ayının ilk haftasında buz gibi soğudu ve kesintiye uğradı.

Özellikle kesintinin âsıl sebebi hâlâ gizliliğini korumaya devam ediyor. Bilinen sebepler ise, birer bahaneden ibarettir. Çünkü, daha sonraki görüşmelerde üzerinde kıyamet kopartılan vazgeçilmez meseleler olmadığı gayet açıktır.

*

İsviçre’deki heyetler arasında özellikle Haim Naum tarafından altı ısıtılan Lozan kazanı fokur fokur kaynamaya devam ederken Ankara’da da dikkat çekici gelişmeler yaşandı. Şöyle ki:

BİR: Millet Meclisi’nde sıklıkla gizli celse, yani gizli Lozan görüşmeleri yapıldı.

Bu dönemde, Mustafa Kemal İzmir seyahatinde olduğundan, Ankara’daki en yetkili kişi, asker, siyaset ve devlet adamı Rauf Orbay’dır. Orbay, Başbakanlık görevinin yanı sıra, Dışişleri Bakanlığı makamını da vekâleten deruhte ediyor. Zira, Hariciye Vekili (İsmet) Lozan’da bulunmaktadır. (Rauf Bey, Lozan’a kendisi gitmek istiyordu; ama, M. Kemal, onu değil, İsmet’i tercih etti. “İsmet sözümden çıkmaz” diyerek…)

İKİ: Meclis Başkanvekili Trabzon mebusu Ali Şükrü Bey, Ankara’da kurmuş olduğu matbaasında, ayrıca günlük TAN isimli gazeteyi neşretmeye başladı: 20 Ocak 1923. Gerek halktan ve gerekse siyasiler tarafından son derece ilgi ve itibar gören bu gazetenin, 27 Mart’ta Ali Şükrü Beyin katledilmesi üzerine yayın hayatı son bulur. (Ali Şükrü Bey, Lozan’da Misak-ı Milli’den taviz verilmesine şiddetle karşı çıkıyordu. Böylelikle susturulmuş oldu.)

ÜÇ: Ankara’da bulunan Bediüzzaman Said Nursî’nin mebuslara hitaben kaleme almış olduğu 10 maddelik 29 Ocak tarihli “Beyannâme”si, TAN matbaası tarafından basılarak Meclis’te dağıtımı yapıldı. Mustafa Kemal, bu beyannâmeden Ankara’ya döndükten sonra Kâzım Karabekir vasıtasıyla haberdar oldu. Beyannâmeyi okuduktan sonra, namaz kılmaya başlayan mebusların sayısında büyük artış oldu. (Bazılarının memnun olacağını tahmin ettikleri Kemal Paşa, söz konusu beyannâmeden çok rahatsız oldu ve Said Nursî ile aralarında şiddetli tartışmalar yaşandı.)

*

Birinci Lozan görüşmeleri, 1923 yılı Şubat ayının ilk haftasında birde soğudu ve kesintiye uğrar. İsmet Paşa, 7 Şubat’ta Lozan’dan ayrıldı. Oradan İstanbul’a geldi ve Ankara’ya gitmek üzere 18 Şubat günü trene bindi. Gariptir ki, Mustafa Kemal ile Latife Hanımın İzmir’den Ankara’ya hareket tarihi de tıpatıp aynı oldu. Dolayısıyla, aynı günde Ankara istikametine doğru başlayan yolculukları, 19 Şubat’ta Eskişehir’de kesişmiş oldu.

İşte, Lozan’da daha çok İsmet Paşa ile Yahudi Haim Naum ikilisi arasında cereyan eden gizli görüşme ve antlaşma maddelerinin neler olduğu ve bunların mahiyeti hakkındaki can alıcı hususların ne mânâya geldiğini anlayabilmemiz için, esasen Eskişehir’den Ankara’ya kadar devam eden bu seyahat esnasında yapılan görüşmenin mahiyet ve muhtevasını bilmemiz, öğrenmemiz gerekiyor.

Bu önemli görüşmenin kompartmandaki şahidi ise, henüz üç hafta önce evlenmiş olan Latife Hanımdır. Ama, ne yazık ki, bunu öğrenmemiz de, şimdilik pek mümkün görünmüyor. Zira, Latife Hanımın hatıra defterleri ile hususî notları—onun vasiyetine rağmen—gün ışığına bir türlü çıkartılmadı, çıkartılmıyor; daha doğrusu çıkartılmak istenmiyor.

GÖZLEM: SICAK ÜLKEDE SERİN GÖLGELER

Afrika’nın Ekvatora yakın bölgeleri iki kat daha sıcak oluyor: Hem güneşin şiddetinden, hem de yüksek nem oranından dolayı. 35 derecelik sıcaklığın 45 derece olarak hissediyorsunuz.

Ama, bunun yanında bir rahmet tecellisi olarak, yol kenarlarında dal ve yaprakları adeta şemsiye gibi açılmış yemyeşil ağaçları görüyorsunuz. Mübarek, sanki kökleri çeşme üzerinde. Yaprakları dört mevsim yeşil olan bu ağaçlar, insanların gölgesinde oturup rahat nefes aldığı yerler oluyor.

Bazı ağaçların altı adeta küçük birer mescid gibidir. Mü’minler ezan vakti gelip, buralarda serili haldeki karton ve hasırların üzerinde namaz kılıyorlar. Hatta vakti müsait olanlar, birbirlerine Kur’ân öğretip sûre ezberletiyorlar. Şayet, böyle teneffüs edecek yerler olmasaydı, buralar bunaltıcı sıcaklar sebebiyle yaşanmaz hale gelirdi.

Okunma Sayısı: 143
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Otoriter rejimin dijital tetikçileri

    Michigan Meclisi Dünya Başörtüsü Günü’nü tanıdı

    Hastanelerde 'sanal kuyruk' dönemi

    Belçika, elektrikte KDV’yi düşürecek

    KDV alınmaması teklifi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

    Gine Bissau'daki darbe girişimine ilişkin son durum?

    'Molnupiravir etken maddeli ilacın kullanımı gelecek hafta başlayacak'

    Kirby: Romanya, Almanya ve Polonya'ya 3000 asker sevk edeceğiz

    Son 24 saatteki vaka sayısı 110 bini aştı

    Erdoğan, Zelenskiy ile görüşecek

    Bir ayda 197 hekim yurt dışı için belge aldı

    'Kış Kartalı Harekatı'nın detayları belli oldu

    12 göçmen donarak öldü

    Ezber bozmaya devam edeceğiz

    İstanbul Valisi'nden kuvvetli sağanak ve kar uyarısı

    Rus donanmasına ait gemiler Çanakkale Boğazı'ndan geçti

    Regaip Kandili yarın idrak edilecek

    AİHM'e başvuru süresi 4 aya indi

    Lavrov, Batı ülkelerine AGİT ile ilgili mektup yazdı

    Ukrayna'dan Rusya'ya çağrı: Askerlerini sınırdan çek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    KHK mağduriyetleri için kanun tasarısı
    Faruk ÇAKIR

    Kimin torunu İHL’yi bırakmış?
    Said YÜKSEKDAĞ

    Regâip Gecesi ve mübarek üç aylar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    Ne büyük bir Mevhibe: Kavuştuk Regaibe
    Ahmet BATTAL

    Benim sohbetle işim olmaz Tayyip Amca
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şubat’ta soğuyan Lozan kazanı
    Cevher İLHAN

    Hukuku tasfiye fecaati
    Ali Rıza AYDIN

    Vefâ denen işte, bu
    Osman ZENGİN

    Regâib Geceniz mübarek olsun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.