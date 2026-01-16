"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 OCAK 2026 CUMA - YIL: 56

Öleceğini bilen insan nasıl yaşar?

Mehmet CEBE
16 Ocak 2026, Cuma
İnsan, öleceğini bilerek yaşayan tek varlıktır. Bu durum insanı ya hayattan soğutur ya da hayata anlam katar.

Aradaki fark, insanın neye dayanarak yaşadığıyla ilgilidir. Çünkü insan sadece nefes alarak değil, inanarak, güvenerek yaşayabilir. Mülk Sûresi. 2. ayetinde “Hanginiz daha güzel işler yapacaksınız diye sizi imtihan etmek için ölümü de hayatı da o yarattı" buyurur Rabbimiz.

Risale-i Nur'da ise “İman insanı insan eder, belki insanı Sultan eder" diyerek bu hakikate işaret etmiştir. 

İman, insanı başıboşluk duygusundan kurtarır. Hayatın rastgele olmadığını, ölümün de yok oluş olmadığını öğretir. Allah vardır, Ahiret vardır diyen insan için dünya bir son durak değil, bir imtihan yoludur.

Bu inanç, ölümü sevdirmez ama anlamlandırır. Korku vardır; çünkü hesap vardır. Fakat umut da vardır; çünkü adalet vardır. Gözyaşı sahipsiz değildir, iyilik karşılıksız kalmaz. Ölüm, sevdiklerimizden ebedî bir ayrılık değil, bir buluşma vaadi taşır.

Ahirete inanmayan insan da yaşar elbette. Ama onun hayatı bu dünya ile sınırlıdır. Onun için ölüm, her şeyin bittiği yerdir. Teselli çoğu zaman unutmak, gafletle oyalanmak ya da geride bir iz bırakma arzusudur. Bu da insanı bir yere kadar taşır. İman ise insana sadece teselli değil, istikamet verir. Neyi niçin yaptığını öğretir. İyilikte yalnız kalsa da vazgeçmemeyi, kötülükte kazansa bile durmayı sağlar.

Bu yüzden Said Nursî, “Hakikî imanı elde eden adam kâinata meydan okuyabilir” demiştir.

Çünkü o insan artık yalnız değildir. Dayanağı vardır, yönü vardır, hesabı vardır. Öleceğini bilen insan, imanla yaşarsa hayat yük olmaktan çıkar; emanete dönüşür. Ve ölüm, karanlık bir son değil, yeni bir hayata, Ahirete aydınlık bir geçiş olur. Allah’ın kelamı 

Kur'ân, Hadis-i Şerifler ve Risale-i Nur bize bu hakikati ders veriyor.

Tebliğ niçin yapılır?

Tebliğ, İslâm’ın omuzlara yüklediği ağır ama şerefli bir sorumluluktur. Tebliğ; bildiğini zorlamadan paylaşmaktır, anlatmaktır. Tebliğ herkese yapılır; fakat herkese aynı dille yapılmaz. Muhatabın yaşı, bilgisi, hâli ve arayışı dikkate alınır. Merak edenle inat edene, bilenle bilmeyene aynı üslup kullanılamaz. Peygamberlerimizin metodu budur. Hz. Muhammed’in tebliği önce ahlakıyla, sonra sözüyle olmuştur. 

Kur’ân’ın emri açıktır: “Rabbinin yoluna hikmetle ve güzel öğütle çağır.”

Tebliğ zorlamayla olmaz. Neticeyi beklemek değil, vazifeyi yerine getirmek esastır. Vazifesini yapıp vazifeyi ilahiyeye karışmamaktır.

Tebliğ; “Ben güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim“ diyen Resul’e kabi olmaktır.

Okunma Sayısı: 127
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hollanda-Utrecht'te patlama oldu: 4 kişi yaralandı - "Şehrimizin kalbinde çok kötü bir olay yaşadık"

    "Nükleer enerjiden çıkmak ciddi bir stratejik hataydı"

    Gazze’deki insanî kriz derinleşti

    Muhalefetten ortak itiraz: Varlık Fonu denetimi kağıt üzerinde

    Babacan: Dindarız dediler, hak yediler

    İsrail ABD’yi savaşa sürüklüyor

    Erdoğan yasama, yürütme ve yargı temsilcilerini ağırladı

    İran Starlink ekipmanlarına el koydu

    Tayland'da inşaat vincinin bazı parçaları yola devrildi: 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

    'Emeklilerden korkuyorsunuz'

    'Suriye'deki Kürtlerin himayesi onları terör örgütü PKK ile ilişkilendirerek sağlanamaz'

    The New York Times: İran'a herhangi bir saldırı en az birkaç gün sonra düzenlenebilir

    'Haziran ayında yaptığınız hatayı tekrarlamayın'

    Danimarka: Grönland konusunda Amerikan pozisyonunu değiştirmeyi başaramadık

    Bakaya kalan 117 bin kişiye 6,5 milyar lira idari para cezası uygulandı

    Yarıyıl tatili yarın başlıyor

    Başakşehir'deki kazada 3 İETT otobüsü çarpıştı: 5 kişi yaralandı

    İsrail, soykırımını gizlemek için İran’ı hedef gösteriyor: Gazze’deki katliamı örtbas etme çabası

    Gazze Mahkemesi raporunu açıkladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Hollanda-Utrecht'te patlama oldu: 4 kişi yaralandı - "Şehrimizin kalbinde çok kötü bir olay yaşadık"

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.