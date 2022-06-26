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26 HAZİRAN 2022 PAZAR - YIL: 53

Karne kırıklarla dolu

Mehmet KARA
26 Haziran 2022, Pazar
18 milyonu aşkın öğrenci karnelerini alıp yaz tatiline çıktı.

Karnelerde kırıklar olduğu gibi teşekkür ve takdir alanlar da elbette oldu. Liselere ve üniversitelere giriş imtihanları da yapıldı. Öğrenciler sabırsızlıkla sonuçları beklemeye başladı. 

Hükümetin karnesine bakıldığında ise teşekkürlük ve takdirlik bir durum gözükmüyor. Tam tersine, hukuk, ekonomi, eğitim ve sağlık politikaları başta olmak üzere bütün konularda notları kırıklarla dolu. Hele hele Partili Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin karnesi hiç iyi değil. Bütünlemede geçmesi bile mümkün değil. Zaten basın hürriyeti, yargı bağımsızlığı, gelir dağılımı, adalet, yolsuzluğu önleme gibi konularında “direk” sınıfta kalmış durumda. 

Sadece yeni sistemin ekonomi karnesine bakılsa bile bu net şekilde ortaya çıkar. Bu alanda hiç geçer notu yok. Sistemin uygulanmaya başladığı günde 4.70 olan dolar bugün 17.40’lar seviyesinde. 5.75 lira olan mazot bugün 30 lirayı geçti. 1.5 lira olan ekmek şu anda 5 lira… Asgari ücret 2013’te 425 dolar ederken, şimdi 270 dolar ancak ediyor. 

Bütün bu göstergeler bile hesaba katılsa hükümet sınıfta kalmış durumda. Zaten millet yaşayarak bunu görüyor.  

Bunları çözmesi gerekenler hâlâ diğer ittifakının adayını merak etmekle uğraşıyor. Küçük ortak patates, soğan, domates, patlıcan fiyatlarını abartıp milletimize kötümserlik aşılandığını bile söyleyebiliyor… Sokağa çıksa görecek ama çıkmıyor, çıkamıyor 

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YOK DEYİNCE YOK OLMUYOR 

Kamuoyu araştırmacısı Mehmet Ali Kulat, “Siz var olana yok deyince var olan yok olmuyor. Ekonomik kriz, işsizlik, adalet, torpil, rüşvet, hayat pahalılığı, gençlerin umutsuzluğu, geçim zorluğu... Durum bu. Konu iktidar muhalefet meselesi değil! Millet bu sorunları iliklerine kadar yaşıyor. Yok deyince yok olmuyor” demiş. Ancak bunları çözecek iktidardır, yapamıyorsa getirir sandığı millete gider, millet yapanı getirir, yapamayanı dinlenmesi için muhalefete gönderir. 

Burada esas çözülmesi gerekende hukuk ve adalet sistemidir. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “her şeyin başı hukuk ve adalet” demişti. Öyleyse bu alandaki sorunlar çözülerse birçok konu çözülmüş olur.  

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ARTIK EMEKLİ OLUNCA KİTAP YAZAR 

Kötü giden ekonominin sorumlusu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati göreve geldiği andan itibaren yaptığı açıklamaları, mimikleri, kullandığı ifadelerle hep gündem oluyor. Zaman zaman görevden alınacağı, konuşma yasağı getirildiği ile ilgili haberler çıkıyor. Ancak 2 gün konuşmasa üçüncü gün konuşuyor yine gündeme oturuveriyor. 

Maliye eski Bakanı Berat Albayrak “Burası çok önemli” kitabı yazmıştı. Sayın Nebati’nin kitabının adı ise muhtemel ‘Gözlerimin içine bak’ olacaktır. Kitap çıktığında gözler ışıldar mı yoksa feri mi söner onu göreceğiz… 

Anlaşılan Nebati de kitabını Albayrak gibi emekliliğinde yazacak. 

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AKLI ZİYAN TEKLİFLER 

Geçim sıkıntısı milleti iyice bunaltmışken bu sorunu çözme durumunda olanlar ise millete akla ziyan tekliflerde bulunuyor. 

Birisi çıkıyor “et çok pahalı” diyen millete “ben kuzu kestiriyorum siz de öyle yapın” diyor, biri “karpuz pahalı ise siz de benim gibi karpuz ekin” diyor. Birisi “bir kilo yerine yarım kilo yiyin” diyor. Vatandaş da onlara “Çözemiyorsanız çözeceklere bırakın” diyor ama onlar hâlâ akla ziyan tekliflerine yenilerini ekliyor. 

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