Ramazan ve Cennet

Ramazan, rahmet ve duâ ayıdır. Yardımlaşma, dayanışma ve kucaklaşma zamanıdır. Sevgi, saygı, hoşgörü gibi güzelliklerin yaşandığı, kötülüklerin unutulduğu müstesna bir aydır.

Ramazan’daki ibadetler ile, rahmetin kapıları çalınır. Ve en ala mertebelere yol alınır. Bilhassa oruç, açlıkla nefsi dizginleyerek terbiye eder. Böylece insan günahlardan çekinerek, doğru yola götüren güçlü bir irade mekanizması kazanır. Orucun, beşerin inanç dünyasında, maddî manevî çok mühim bir yeri vardır. Özellikle de ahirete bakan yönüyle oruç, ebedî güzel manzaralar da kazandırır.

Orucun farz kılındığı bu mübarek ayda, Cennetin kapıları açık, Cehennemin kapıları kapalıdır. Oruçla birlikte nefis terbiyesi ile arzulara gem vurulduğunda, baki menzillerin kapısından girebileceğiz inşaallah.

Hakkıyla tutulan orucun, Cennete götürdüğüne dair çok deliller var. Hatta Cennetin sekiz kapısından birisi Reyyan, yani sadece oruç tutanların gireceği kapıdır. Oruçlu Cennete Reyyan kapısından, hoş ve güzel kokulu kapıdan girer. Cenâb-ı Hak oruçlunun ağız kokusunu sever. Peygamber Efendimiz (asm), ”Cennette Reyyan denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez”1 müjdesini verir. İşte Ramazan ayı, oruç tutarak, Reyyan kapısından girmek, ibadet ve takva ile yükselmek için büyük bir fırsattır. Sadece baki olana yönelerek, dünyevî her şeyden vazgeçmek için mühim bir zamandır. Oruçları lâyıkıyla tuttuğumuzda, bu fırsatı yakalamış olacağız. Bediüzzaman’ın dediği gibi, “Madem Ramazan o bayramdır. Elbette bir derece süflî ve hayvanî meşagilden insanları çekmek için, oruca emredilecek. Ve o orucun ekmeli ise; mide gibi bütün duyguları, gözü, kulağı, kalbi, hayalî, fikrî gibi cihazat-ı insaniyeye dahi bir nevi oruç tutturmaktır.” 2 Yani bize nimet olarak verilen her şeyi, kendilerine has ubudiyetlere sevk ederek oruç tutmalıyız.

Peygamber Efendimiz, (asm) oruçlunun Cennette özel bir konumda olduğunu söylemiştir: “Cennet dört kişinin özlemini çeker, biri de Ramazan ayında oruç tutandır.” 3, “Kim Ramazan ayında oruç tutar ve haramlardan sakınırsa, Allah onun geçmiş günahlarını affeder.” 4

Ramazan ayı ile ziynetlenen Cennet sofralarında buluşmak için, orucu lâyıkıyla tutmalıyız. Nefislerimizi dizginleyerek, günahlardan çekindiğimizde Allah’a daha çok yaklaşacağız inşaallah..

