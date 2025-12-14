"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ARALIK 2025 PAZAR - YIL: 56

Mevlâna neden bu kadar seviliyor?

Mehtap Yıldırım Yükselten
14 Aralık 2025, Pazar
Sor Bakalım

Sevgili arkadaşlar, bildiğiniz gibi her yıl 7-17 Aralık tarihi arasında “Mevlâna Haftası” kapsamında bir çok etkinlikler düzenleniyor. Mevlânâ 1207 yılında Afganistan sınırları içinde bulunan Belh’te doğmuş, daha sonra Konya’ya göç ettikleri için Konya’da yaşamıştır. 13. yüzyılda yaşayan Mevlâna büyük bir ilim adamı ve din âlimidir. 1273 yılında Konya’da vefat etmiştir. Peki, bizim zamanımızdan çok eski bir dönemde yaşamasına rağmen, nasıl insanlar onu unutmamış ve bu kadar çok sevmiş? Düşündünüz mü hiç? 

Mevlâna Celâleddin Rumî’nin en çok bilinen özelliği sevgi dolu olmasıdır. İnsanları, hayvanları, bitkileri ve bütün yaratılmışları “Yaratandan ötürü” sevmeyi öğütler. 

“Ne olursan ol yine gel”

Mevlâna’nın meşhur bir çağrısı vardır: “Gel, gel, ne olursan ol yine gel. İster kâfir, ister Mecûsî, ister puta tapan ol yine gel. Bizim dergâhımız, ümitsizlik dergâhı değildir. Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel.” Bu sözüyle tüm dünya insanlarını kucaklayan bir mesaj verir. Bir çok farklı dinden ve inanıştan insan, Mevlâna’nın bu sevgi dolu davet sözlerini dinleyip Müslüman olmuşlardır. Mevlâna, çatışmaların ve ayrılıkların yoğun olduğu bir dönemde yaşamış olmasına rağmen, herkesi hoşgörüyle kucaklamıştır. “Sevgide güneş gibi ol, dostluk ve kardeşlikte akarsu gibi ol, hataları örtmede gece gibi ol, tevazuda toprak gibi ol, öfkede ölü gibi ol, her ne olursan ol, ya olduğun gibi görün, ya göründüğün gibi ol.” sözü ile de hoşgörülü olmak konusunda bir çok mesaj verir. 

Cennette olmak istersen

Mevlâna, çocuğuna ve diğer çocuklara da “Ey oğul!” diye başlayan nasihatler eder: “Ey oğul! Eğer daima Cennette olmak istersen, herkesle dost ol, hiç kimsenin kinini yüreğinde tutma, fazla bir şey isteme ve kimseden de fazla olma, merhem ve mum gibi ol! İğne gibi olma! Eğer hiç kimseden sana fenalık gelmesini istemezsen, fena söyleyici, fena öğretici, fena düşünceli olma! Çünkü bir adamı dostlukla anarsan, daima sevinç içinde olursun. İşte o sevinç Cennetin ta kendisidir.” 1

Şimdi Risale-i Nur zamanı

Allah her asırda, o zamanın insanlarının anlayacağı tarzda dinimizi anlatsın diye böyle âlimler gönderir. Bizim asrımızda ise bize Kur’ân’ı, Allah’ı, Peygamber Efendimizi (asm) en güzel şekilde anlatan Bediüzzaman Dede gelmiştir. Bediüzzaman, Mevlâna ve onun eseri olan Mesnevî ile ilgili şöyle demiştir: “Hz. Mevlâna, benim zamanımda gelseydi, Risale-i Nur’u yazardı. Ben de Hz. Mevlâna zamanında gelseydim, Mesnevî’yi yazardım. O zaman hizmet Mesnevî tarzındaydı, şimdi Risale-i Nur tarzındadır.”2

Şifa deposu Kur’ân

 Sevgili can kardeşler, Kur’ân-ı Kerîm, her asrın insanlarının dertlerine ve hastalıklarına çare olacak ilâçlarının bulunduğu bir eczane gibidir. İşte Mevlâna, Bediüzzaman gibi âlimler de, bulundukları zamanın manevî bir doktoru gibi insanların dertlerine çareleri Kur’ân’dan çıkarıp onlara sunmuşlar, şifa dağıtmışlar. 

Mevlâna niçin dönüyor?

Her şey döner, atomlar, hücreler, dünya, gezegenler... Bu dönüş aynı zamanda Allah’ı tesbih etmek manasındadır. Mevlâna da kalbinde Allah sevgisini ve tüm varlıkların sevgisini o kadar derinden hissetmiş ki, o da her varlık gibi dönerek âdeta gezegenlerin zikir halkasına katılmak istemiş. Bir gelenek olarak Mevlevîler, semâzenler bunu sürdürmektedirler. Dönerken sağ el açık olarak gök yüzüne, sol el yere dönüktür. Bu hareket “Allah’tan sevgi, iyilik ve hayırları alıp, dünyaya vermek, halka dağıtmak” anlamına geliyor.

Dipnot:

1- Ahmed Eflaki, Ariflerin menkıbeleri, 214.

2- Son Şahitler, Ahmet Gümüş

Okunma Sayısı: 171
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz

    Kamboçya, Tayland ile tüm sınır geçişlerini askıya aldı

    Suriye'de bir DEAŞ militanı, 2 ABD askerini ve 1 ABD vatandaşını öldürdü

    İsrail, tüm uyarılara rağmen Harem-i İbrahim Camisi'ni sık sık kapatıyor

    Galatasaray, Antalyaspor’u farklı mağlup etti

    Suriye’nin güneyinde İsrail'in ihlalleri devam ediyor

    İngiltere'de evsizlerin sayısı 382 bini geçti

    'Rusya, 3-4 yıl içinde bizi gerçek bir çatışmada test etmeye hazır olabilir'

    İngiltere, "Netanyahu'nun tutuklanması emri" sebebiyle UCM'yi tehdit etti

    Lübnan: İsrail'in geniş çaplı saldırıya hazırlandığına dair uyarılar aldık

    Ukrayna: Odessa bölgesine en yoğun saldırılardan biri yapıldı

    Mahmud Abbas'tan İtalya'ya çağrı: "Filistin Devleti'ni tanıyın"

    BM'den Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne "acil ve koşulsuz ateşkes" çağrısı

    Suriye’de bir düğünde patlama: 33 kişi yaralandı

    Uluslararası hukuk ihlalleri için hesap verilmeli

    Çin, çelik ihracatına kısıtlama getirecek

    İsrail eski Başbakanı Ehud Olmert: Ülkem savaş suçu işliyor

    Dışişleri Bakanlığı: Çernomorsk Limanı'ndaki saldırı endişelerimizin haklılığına işaret etmektedir

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dışişleri Bakanlığı: Suriye'deki DEAŞ terör saldırısını kınıyoruz
    Genel

    'Transatlantik ilişkilerde temel bir değişime hazırlıklı olalım'

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.