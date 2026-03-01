"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Çocukların Ramazan neşesi

Mehtap Yıldırım Yükselten
01 Mart 2026, Pazar
Merhaba sevgili arkadaşlar.

Ramazan ayınızı tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz. Görüyoruz ki, hepiniz evlerinizde, okullarınızda, camilerimizde Ramazan neşesini doya doya yaşıyorsunuz. Birçok çocuğun oruç tuttuğunu biliyorum. Nereden mi biliyorum? Kızımla sohbet ederken şöyle dedi: "Anne, bizim sınıfın neredeyse tümü oruç tutuyor. Tutmayan bir kaç kişi de oruçlulara ve Ramazan ayına o kadar saygı gösteriyor ki, beslenme çantası getirmiş oluyorlar, ama biz onların ne ara beslenme yaptığını görmüyoruz, o kadar gizli yiyorlar." dedi. Onun bu anlatımı beni hem tebessüm ettirdi, hem de çocuklarımızla gurur duydum.

Ramazan ne demek?

Ramazan, kelime olarak, "yakmak" ve "temizlemek" anlamlarına gelen Arapça bir kelimeden türemiştir. İnsanların hatalarını, günahlarını Allah bu ay bol bol affeder, temizler. Ramazan kalpleri ısıtır, iyilikleri çoğaltır. Ramazan’da oruç tutmanın manası, sadece aç ve susuz kalmak değildir. Oruç bize sahip olduğumuz nimetlerin ne kadar kıymetli olduğunu öğretir. Gün boyu bir lokma yemeyince, sofraya gelen ekmeğin, suyun ve yemeğin ne büyük bir nimet olduğunu daha iyi anlarız.

Şükür ayıdır

Ramazan ayı, şükür ayıdır. Çünkü açlık sayesinde, her gün bize verilen sayısız nimeti fark ederiz. Bir parça ekmeğin, bir yudum suyun bile ne kadar değerli olduğunu hissederiz. Böylece kalbimiz şükür ile dolar.

Sabır ayıdır

Bu mübarek ayda sabretmeyi de öğreniriz. Canımız bir şey istediğinde beklemeyi, nefsimize "dur" demeyi, her istediğimizi yapamayacağımızı öğreniriz. İşte bu, insanı güçlendiren çok önemli bir irade dersidir. Küçük büyük herkes Ramazan’da bu dersi birlikte alır.

Paylaşma ayıdır

Ramazan aynı zamanda paylaşma ayıdır. Açlığı hisseden insan, ihtiyacı olanları daha iyi anlar. Bu yüzden bu ayda yardımlar çoğalır, sofralar kalabalıklaşır, kalpler birbirine yaklaşır.  Ramazan neşeniz hep devam etsin.

Görüşmek üzere.

