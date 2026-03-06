"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
Mehtap Yıldırım Yükselten
06 Mart 2026, Cuma 02:48
Mus Mescidi, Isparta ilinin Eğirdir ilçesine bağlı Barla beldesinde yer almaktadır. Mescidin inşa tarihi belli değildir. Bir mahalle mescidi olan bu mabed, halkın dilinde Muş veya Mus olarak anılır. Tahminen 50 metrekare büyüklüktedir. 1927 yılında Üstad Barla’ya sürgün geldiğinde, mescid harabe haldedir. Bediüzzaman Hazretleri bu mescidi kendi imkanları ile onarmış ve dört sene boyunca fahrî imamlık yapmıştır. Ezan ve kameti mescidin içerisinde Arapça aslıyla icra ettirmiştir. “Hatta dört sene evvel, harap olmuş bir camiyi tamir ettirdim” 1 diye bahsettiği cami bu Mus mescididir.

Hz. Ali ve Geylânî’den ders

O günlere şahit olan talebelerinden Bahri Çağlar ilginç bir hatırasını anlatır: "Bir gün Mus Mescidinde Bediüzzaman’ın arkasında yatsı namazımı kıldıktan sonra evime gidiyordum. Fakat Bediüzzaman mescitte kalmaya devam edince merak edip mescidin penceresinden onu izledim. Bediüzzaman hafif karanlıkta bir süre oturduktan sonra ayağa kalkıp konuşmaya başladı. Sonra mescitten ayrıldı." Bahri Çağlar, merakını gidermek için Üstad’a içerdeki hallerini sorar. Üstad da, Hz. Ali ve Geylani Hazretlerinden ders aldığını söyler. 2

Bediüzzaman’ın Eskişehir’e nakledilmesinin ardından 1934’de cami kapatılmış, kısa bir süre sonra da tamamen yıkılmıştır. 2005 yılında ise bu cami yeniden inşa edilerek hizmete açılmıştır.

Dipnotlar:

1- Mektubat, On Altıncı Mektup, s. 108.

2- Sakev.org/Üstadın Barla'ya gelişi

Okunma Sayısı: 289
