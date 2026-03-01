Üstadın İzinde Camiler

Hicrî 867–875 yılları arasında, Milâdî olarak 1463–1470 yılları arasında Fatih Sultan Mehmet adına inşa edilen Fatih Camii, İstanbul'un Fatih ilçesinde yer almaktadır. İstanbul'un fethinin ardından yapılan ilk büyük selâtin camii olma özelliğini taşır. Caminin ilk mimarı Atik Sinan’dır. 1766 depreminde büyük ölçüde yıkılan cami, Sultan III. Mustafa döneminde mimar Mehmed Tahir Ağa tarafından 1767–1771 yılları arasında yeniden inşa edilmiştir.

Bediüzzaman ve Fatih Camii

Bediüzzaman Said Nursî, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e geçiş sürecinde İstanbul’da bulunmuş, bu dönemde Şekerci Han'da konaklamış, ilim, din ve toplum hayatının merkezlerinden biri olan Fatih Camii ve Fatih çevresiyle dolaylı bir ilişki içinde olmuştur.

CAMİDE GÖRÜLEN HEYBETLİ ÂLİM

Dr. Tahir Barçın’ın 1922’de İstanbul’da genç yaşta (16 yaşında) karşılaştığı ve Fatih Camii çevresinde gördüğü Bediüzzaman’la ilk karşılaşmasını şöyle anlatır: “Sene 1922’ydi. Bir gün ağabeyimle Fatih Camii’nde namaza gitmiştik. Cami’den çıkarken büyük bir kalabalık vardı. Önde heybetli bir zat vardı; belinde kama vardı. O zaman 'Bediüzzaman denilen bir âlimmiş' diyorlardı. Sonra ağabeyimden öğrendiğime göre Üstad Bediüzzaman orada kalıyormuş. Bu ilk karşılaşma, zihnimde derin bir iz bıraktı.” 1 (Yıllar sonra Emirdağ’da yolları yeniden kesişecek ve Dr. Tahir Barçın, Bediüzzaman Said Nursî’nin Emirdağ’daki ikameti sırasında onun hükümet tabibi olarak hizmet edecektir.)

Fetih merasimine iştirak etti

Bediüzzaman'ın talabelerinden Muhsin Alev anlatıyor:"1953 senesinde İstanbul'un 500. Fetih yıldönümünde, Fatih Camii avlusunda yapılan merasime Üstad Bediüzzaman Said Nursî de iştirak etti. Tribünlerden bayramı takip etti. İlk defa hazırlanan ve gösterilere çıkan mehter takımını sevinçle seyretti. Mehterden memnuniyetini ve mesruriyetini izhar etti." 2

Cami avlusundaki fotoğrafı

Araştırmacı yazar İslam Yaşar, Nur Menzilleri adlı eserinde Bediüzzaman Said Nursî'nin 1953 yılında İstanbul’u gezdiğini ve bu seyahati sırasında da bir tek Fatih Camii avlusunda fotoğraflandığını yazmıştır. Bediüzzaman’ın bilgisi ve izni dahilinde çekilen bu fotoğrafta Üstad Hazretleri, camii avlusunda, çınar ağacının yanı başında küçük bir çocuk ile sohbet etmekte ve aynı fotoğrafta o sırada avluda bulunmakta olan başka iki insanın da silueti görünmektedir.

Dipnot:

1- Son Şahitler-2; 2- Ağabeyler Anlatıyor-7