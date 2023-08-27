"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
27 AĞUSTOS 2023 PAZAR - YIL: 54

Çocukluğuma dönebilseydim!

Mim Sedef
27 Ağustos 2023, Pazar
Keşke ben de senin gibi hızlı öğrenebilsem hayatı, insanı… Dolu dolu, hakkını vererek yaşayabilsem her şeyi… Dönebilsem çocukluğuma bir de…

Yağmurun altında ıslananın bedenim değil de, ruhum olduğunu anladığım günden beri, çocukluğumu özlüyorum... Hele yaptığım yaramazlıkları…

“Eğer, arada bir çocukluk etmeyeceksek; büyümenin ne anlamı var dayıcığım?” 

“İnsanoğlu çocukken sıkılıyor. Büyümek için acele ediyor. Sonra da çocukluğunu özlüyor. Halbuki, çocukluk hayatın dem kısmıdır yeğenim.”

...

Bu gün gazeteyi okurken radyodan harika bir konseri; tanburu, kemençeyi doya doya dinledim, gevşedim. Merhum babamın çok sevdiği “bulut gelir seher ile” türküsü hele… Uçurdu kuş gibi, çocukluğumun hikâyelerine kondurdu beni.

“Ne çok geziyorum değil mi çocukluğumda? 

Dayı, sen de özler misin çocukluğunu hiç” 

“Çocukluk insanın ‘anavatanı’dır yeğenim. 

Dönüp dolaşıp orayı özler, oraya gelir hep!” 

“Niçin?”

“Çocukluk çayın dem kısmıdır yeğenim, dedi Ramiz Dayı. Büyümekse sıcak suyudur. Dem’e ne kadar su katarsan kat, çayın tadına dem hâkim olur hep…”

“Bu kadar döneceğimi, özleyeceğimi bilseydim; daha sıkı tutunurdum oyunlarıma. Bir ağacın en tepesine tırmanırdım mesela, bir köpeği, kediyi kucaklardım sevgiyle. Bir taşı defalarca kaydırırdım suda. Yalınayak basardım çamurlara. Bir tepeden döne döne yuvarlanırdım aşağı… 

Daha cesur olurdum... Bıkana kadar denerdim merak ettiklerimi... Daha çok düşer, daha çok koşar; daha bir güler, daha bir ağlardım.

Kilimin üzerinde evcilik oynayan şu küçük kız... Sakin duruşlu, ancak huzursuz kız... Yine de aynı kız olur muydu büyüyünce? Ya şu köy çocuğu… Kuzularını otlatan, gelincik toplayan, dersine çalışan oğlan… Güneşten kavrulmuş, terlemiş yüzünde, ışıl ışıl o tebessüm çiçeği yine açar mıydı?”

...

“Asla iyileşmeyecek çocukluk yaraları var içimizde. Her zaman hayatımızın bir köşesinde duruyorlar. Göremeyiz, dokunamayız. Ancak o yaralar hâlâ içimizdedir, yeğenim. Hayat böyledir!”

(Genç Yorum, Temmuz 2023 sayısından alınmıştır.)

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Üniversiteliler: Çalışmak zorundayız

    Sağlığı tehdit eden kırtasiye ürünlerine dikkat

    Esnaf hiç bu kadar perişan olmamıştı

    Demokrasi olmadan ekonomi düzelir mi?

    10 kiracıdan 9’u taşınmak zorunda

    Yurt genelinde 3 günlük serinlik hissedilecek

    Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk şehit oldu - Selçuk, Pençe-Kilit bölgesinde yaralanmıştı

    Fukuşima'dan tahliye edilen radyoaktif suya UAEA'dan açıklama

    İSKİ’den “su tasarrufu” çağrısı

    Su kıtlığı kapıda

    Yunanistan 20 yılın en büyük orman yangınını yaşıyor

    9 bin mahkûm koronavirüs sonrası cezaevine dönmedi

    Açlık sınırı 13 bin 700 lirayı aştı

    Vatandaş kartla geçiniyor

    KKM saatli bomba gibi

    Ekonomik krizin sebebi ‘yanlış politikalar’

    Yakma, anlamak için oku

    Rusya: Düşen uçağın enkazında 10 kişinin cesedi bulundu

    Nijer'den Fransız Büyükelçisine 48 saat süre

    En Çok Okunanlar

    Ömer Faruk ÖZAYDIN

    “Siz Tanrı’yı bu kadar kızdıracak ne yaptınız?”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Ceylan Çalışkan’ın gizlediği vesika
    Ahmet BATTAL

    Beni asmayın da …
    Rifat OKYAY

    Bursa’da hastanelere işiniz düşmesin
    Misbah ERATİLLA

    Bediüzzaman’dan Ceylan Çalışkan’a tavsiyeler
    Adnan NACİR

    KKM, faiz ve ekonomi
    Faruk ÇAKIR

    Bilmediğine düşman olanlara çağrı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Ehl-i hak neden ihtilâf ediyor?
    Halil ELİTOK

    İmanı tazelemek

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.