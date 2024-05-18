ŞİİR

Kanla olmaz taharet. Zarar görür memleket. Daim olsun uhuvvet. Tesanüttür maharet. Kardeş kardeşi vurmaz. Düşmanca tavır almaz. Kalpler birlik olursa, Kin, nefretten iz kalmaz. Kardeşlerde olmaz kin. Kulak ver ne diyor din. Kardeştir elbet mü’min. Herkes olmalı emin. Türk, Laz, Çerkez, Kürt, Boşnak. Hakiki kardeştir bak. Bozmak isteyen alçak. Çıkarmak ister nifak. İsterler bölmek bizi. Planlar dizi dizi. Görünüz hain izi Sevelim birbirimizi. Müslüman dökemez kan. Öldürüp alamaz can. Engeldir buna iman. Kardeşlik esas inan. Zedelense uhuvvet. Başlar elbet adavet. Yok olur güç ve kuvvet. Düşmanı eder davet.

Okunma Sayısı: 157

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.