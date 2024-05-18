Kanla olmaz taharet.
Zarar görür memleket.
Daim olsun uhuvvet.
Tesanüttür maharet.
Kardeş kardeşi vurmaz.
Düşmanca tavır almaz.
Kalpler birlik olursa,
Kin, nefretten iz kalmaz.
Kardeşlerde olmaz kin.
Kulak ver ne diyor din.
Kardeştir elbet mü’min.
Herkes olmalı emin.
Türk, Laz, Çerkez, Kürt, Boşnak.
Hakiki kardeştir bak.
Bozmak isteyen alçak.
Çıkarmak ister nifak.
İsterler bölmek bizi.
Planlar dizi dizi.
Görünüz hain izi
Sevelim birbirimizi.
Müslüman dökemez kan.
Öldürüp alamaz can.
Engeldir buna iman.
Kardeşlik esas inan.
Zedelense uhuvvet.
Başlar elbet adavet.
Yok olur güç ve kuvvet.
Düşmanı eder davet.