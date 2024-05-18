“Yabancı” öğrenciler örnek oldu

Filistin ve Gazze konusunda Avrupa ve Amerika’daki üniversite öğrencileri örnek bir tavır sergilerken “İslam dünyası”ndaki üniversiteler yeteri kadar tepki ortaya koyamadı. Elbette bu durumun pek çok sebebi var. Bu sebepleri ortaya koyup hal çarelerini aramak da yine “İslam dünyası”nın işi olsa gerek.

ABD’de başlayan Filistin’e destek gösterileri, Avrupa üniversitelerinde artarak sürüyor. Bu konudaki haberler sevindirici. “İnsaniyet”in uyanmış olması pek çok menfi hadiseye rağmen ümitvar olmayı da icap ettiriyor.

Avrupa ve Amerika’da gelen haberlerin özeti şöyle:

ABD’nin Massachusetts eyaletindeki Harvard Üniversitesi kampüsünde, İsrail’in saldırılarına tepki olarak kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler, istekleri konusunda okul yönetimiyle anlaştıklarını açıkladı. Öğrenciler, “Harvard yönetiminin okuldan uzaklaştırılan öğrencilerin geri dönmesini onayladığını ve İsrail’deki yatırımlarını geri çekmesi konusunda görüşmeyi kabul ettiğini” belirtti.

İsviçre’deki Cenevre Üniversitesi’nde 7 Mayıs’tan bu yana devam eden Filistin’e destek eylemine polis müdahale etti. Üniversite yönetiminden İsrail kurumlarıyla ilişkisini bitirmesini ve Gazze’de yapılan soykırımı açıkça kınamasını talep eden öğrenciler, polis müdahalesine rağmen Filistin’e destek eylemini sonlandırmadıklarını ve devam edeceklerini belirtti. Lozan ve Cenevre üniversitelerinin yanı sıra Basel, Bern, Fribourg ve Neuchatel üniversitelerinde de protestolar başlamıştı.

Belçika’daki üniversite öğrencileri, ABD’de başlayan ve Avrupa’ya yayılan gösterilere 6 Mayıs’ta destek vermeye başladı. Gent, Brüksel, Anvers, Leuven, Liege kentlerindeki üniversitelerde eylemler sürüyor. Brüksel Özgür Üniversitesi öğrencileri de İsrail ile tüm akademik ilişkilerin kesilmesi talebiyle eylem başlattı.

Yunanistan’ın başkenti Atina’da öğrenci birliklerinin çağrısıyla düzenlenen Filistin’e destek eyleminde öğrenciler, Atina Üniversitesi önünde toplandı. Konser için kurulan sahnede söz alan konuşmacılar da İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını “soykırım” olarak nitelendirerek, bu saldırıların bir an evvel sona erdirilmesi için çağrıda bulundu.

Danimarka’daki Kopenhag Üniversitesi’nde gösterilerini devam ettiren öğrenciler, üniversite yönetiminden, İsrail’le bağlantılı şirketlerle çalışmayı kesmesini talep ediyor. Öğrenciler ayrıca, okul yönetiminin İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını “soykırım” olarak adlandırmasını istiyor.

Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE) öğrencileri, Filistin’e destek ve üniversitenin İsrail’e destek veren şirketle işbirliğini protesto amacıyla LSE’nin Marshall binasında eylem başlattı. İngiltere’deki Manchester Üniversitesinin İsrail ile işbirliklerini protesto etmek isteyen eylemciler, üniversitenin tarihi Whitworth binasına kırmızı boyalar püskürterek tepkilerini gösterdi. Protestolar, İngiltere’deki Oxford, Cambridge, University College London (UCL), Newcastle, Sheffield, Warwick, Birmingham ve Liverpool üniversitelerinde de sürüyor. (AA, 16 Mayıs 2024)

İrlanda, İtalya, Almanya, Hollanda ve Avustralya’da da Filistin’e destek programları devam ederken “İslam dünyası”nın halen tam anlamıyla uyanamaması acaba nasıl izah edilebilir? Gazze harap olduktan sonra uyanmak işe yarayacak mı?

