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18 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 3

Feyzullah ERGÜN
18 Mayıs 2024, Cumartesi
Bilindiği gibi her birim hiyerarşik olarak bir üst birimin yönetimi ve denetimi altındadır ve bu sistem böylece mükemmel bir şekilde ve aksamadan sürer gider.

Hayret ve hayranlık uyandıran bu yapıda, şansa ve tesadüfe trilyonda bir bile olsa yer yoktur. Bilim adamlarına göre, hücrelerdeki yenilenme sayesinde vücudumuzun %98’i her yıl değişmektedir. Her yıl olan bu değişikliğe rağmen biz değişmemekte ve aynı olarak kalmaktayız. Bu oldukça dikkat ve ilgi çekici bir durumdur.” (1)

DÖRDÜNCÜ PENCERE

İnsan organizmasının hayatî (vital) fonksiyonlarının sağlıklı sürdürülebilmesi için, gereken enerjinin üretimi, hücrelerde bulunan ve MİTOKONDRİ adı verilen, besinlerin yakıldığı enerji santrallerinde elde edilmektedir. Hücre içinde ihtiyaca göre ve bulunacağı organa göre birçok mitokondri görev yapmaktadır. Mitokondrilerde “Enerji üretimi aksayınca da hücrede, yani vücutta tüm biyolojik fonksiyonlar aksayacaktır. Bu nedenle temizleme ve koruma görevi üstlenen ekibin, takım halinde her an hazır bulunması şarttır. Solunum ile gelen oksijen ve bitkilerden gelen karbonlar hücrelerimizde enerji fabrikaları olan mitokondrilerde yakılır. Bu şekilde bitkide saklı enerji dışarı çıkarılır ve bize lazım olan ATP (Adenozin Trifosfat) enerjisine çevrilir. Bu aşama olmasaydı, oksijenli solunum yapamazdık. Oksijenli solunum yapmasaydık da yeterli enerji üretemezdik. Ve enerjimiz yetersiz olsaydı, gelişmiş, yüksek bir canlı türü olamazdık.” (2)

Mitokondri enerji üretim yeri olduğu için, yeterince enerji oluşturulamazsa protein, enzim, hormon gibi bizim için gerekli maddeler üretilemez. Mitokondrilerde oksijenle glikozun, enerji için yanması sonucu oluşan serbest radikal artıklarının (yakıtın bıraktığı küller) temizlenmesi, hücre sağlığı için kaçınılmazdır. Mitokondriler olmasaydı, 15 kat daha az enerji üretirdik. Ve bu kadar az enerjiyle gelişmiş insan organizması olamaz, ilkel kalırdık. Her hücrede, vücudun tamamında akıl almaz sayıda mitokondri vardır. Hayatın sürdürülebilmesi için durmadan enerji üretilir. Dikkat ettiyseniz, burada mitokondriler için hayli zor bir durum ortaya çıkıyor: Hem oksijen kullanıp, besin yakacaksınız, yani enerji fabrikası olayım derken mecburen SERBEST RADİKAL fabrikası da olacaksınız, hem de enzimlerinizi bulunduran menbranlarınızı (zar) serbest radikallerden korumanız gerekecek! Çözüm? Elektron kaçaklarından açığa çıkan serbest radikalleri dokuya zarar vermeden ortadan kaldırmak için, mitokondrilerde bol bol “yangın söndürücü-pas giderici” ANTİOKSİDAN molekülleri hazır durumda bulundurmak şart. Bu duman ve pas, derhal ve düzenli olarak temizlenmezse mitokondri fonksiyonu aksayacaktır.” (3)

BEŞİNCİ PENCERE

İnsan organizmasının bütün fonksiyonlarıyla kaydedildiği, 100 trilyon hücrenin çekirdeğine yerleştirilen GEN’LER ilâhî kontrol altında “Hücre içinde, hangi enzimin, hangi

kimyasal maddenin ve hangi sentezin yapılacağını tayin ederek hücre fonksiyonunu kontrol etmektedir. Proteinlerin en büyük bölümünü hücre içinde, farklı kimyasal reaksiyonları katalize eden enzimler oluşturmaktadır. Örneğin, enzimler, hücreye enerji sağlayan bütün oksidatif reaksiyonları hızlandırır. DNA adı verilen her genin önemi, hücre içindeki proteinlerin oluşumunu kontrol etme yeteneğinden ileri gelmektedir. Bu görevi GENETİK ŞİFRE ile yapmaktadır. Bir DNA molekülünün iki zinciri genetik şifreyi oluşturan, dört maddenin değişik eşleşmesiyle çalışmaktadır. Yani DNA faaliyetlerinin diziliş zinciri, dört harfle yapılmaktadır. Her hücrede sayıları yaklaşık olarak 30.000’den fazla farklı gen bulunmaktadır.

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) Dr. Kemal TEKDEN, İnsanın Sırrı, s.40 Hayat Yayınları

2) Dr. Ayşegül ÇORUHLU, Tokuz ama açız, s.27-41 Doğan Kitap 2013

3) Dr. Mustafa ATASOY, Fonksiyonel Tıp, s.304 kendi yayını 2022

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