"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Başımıza devlet kuşu kondu

Misbah ERATİLLA
17 Aralık 2023, Pazar
Molla Hamid, 1951 yılı içerisinde Bediüzzaman’ı Emirdağ’da ziyaret eder. Daha sonra marangozların kullandığı bir elektrikli makine almak için İstanbul’a gider.

Parası çalınmasın diye bir bezin içine saklar. İstanbul’a varınca marangoz makinelerini kimin sattığını araştırmaya başlar. 

Araştırmaları sonucunda satıcıların Rum, Ermeni ve Yahudi olduğunu öğrenir. Molla Hamid, tanıdığı esnaflara “Müslüman biri yok mu?” diye sorar. 

Esnaflar, “Var ama vadeli vermezler. Gayrı Müslimler daha çok vade tanırlar.” derler. 

Molla Hamid, “Ben de param kadar alırım.” der.

Molla Hamid araştırmaların sonunda elektrikli makine satan Müslüman ve dindar bir esnafın ismini ve adresini alır. Hemen tarif edilen yere gider. Gittiği yer Kayserili iş adamı Refik Bürüngöz’ün iş yeridir. Molla Hamid, işyerinden içeri girip koltuklardan birine oturdu. Masa başında oturan kişi bir şeyler yazmakla meşguldü. 

Molla Hamid, az bir süre bekledikten sonra cebindeki parayı masanın üstüne bırakınca Refik başını kaldırır ve şaşırarak bakar. Molla Hamid, “Bu paraya göre bir makine ver!” der. 

Refik, sert bir yüz ifadesiyle bir Molla Hamid’e bir de paraya bakar. Refik, “Sen esnaf değilsin.” der. Molla Hamid kızgın bir ses tonuyla “Niye esnaf değilim.” der. 

Refik, “Esnaf olan aldığı şeyin fiyatını araştırır.” der. Sonradan Refik sözü değiştirerek “Peki sen nerelisin?” diye sorar. Molla Hamid, “Ben Vanlıyım.” der. Refik, “Mahmut Ekinci senin neyindir?” diye sorar. Molla Hamid, “Benim yeğenimdir” der. Refik, “O bizden meşe alır ama bizden alana kadar alnımızdan ter akıtır. O, çetin pazarlık yapan biridir. Sen doğru söyle nereden geliyorsun?” sorusunun üzerine Molla Hamid kızgın bir ses tonuyla “Kardeşim ben marangozum. İnsan benim dürüst olup olmadığımı sorar. Parayı böyle atıyorsun diye söylemez. Bak ben sizi sordum, sizin için Müslümandır, dindardır dediler. Ben de bunun üzerine geldim.” der. 

Refik, “Şimdi nereden geliyorsun?” der. Molla Hamid, “Önce hocamı ziyaret ettim. Sonra İstanbul’a gelip alışveriş yapayım, dedim.” 

Refik, “Peki, hocan kimdir senin?” Molla Hamid, “Bediüzzaman’dır.” der. 

Refik bunun üzerine şoke olur. “Sen şimdi Bediüzzaman’ı ziyaretten mi geliyorsun?” der sevinçli bir sesle. 

Molla Hamid, “Evet!” der. Refik, “Süleyman, çabuk gel!” diye ortağını çağırır. Ortağı Süleyman Kuşçulu hemen gelir. Refik, “Başımıza devlet kuşu kondu, bize piyango vurdu” der. 

Süleyman, hemen Molla Hamid’in elini öper. Refik kısa bir sohbetten sonra şoförünü çağırır ve ona “Mercedes arabayla misafirimizi İstanbul’un en güzel mekânlarını gezdir, akşama buraya getir!” der.

İkinci gün de Molla Hamid’i gezdirdiler. Ramazanın son günleri olduğundan bayrama kadar onu bırakmadılar. Onu bir hafta boyunca gezdirdiler. Daha sonra yeni çıkan marangoz makinelerinden birini ona aldılar ve aynı zamanda ona vade de yaptılar.

Refik “Bu makineyi al. Ben sana kefil oluyorum.” der. Daha sonra makine gemiyle Trabzon’a oradan da Van’a getirilir. Molla Hamid, Safî kalbi hürmetine hayatta hiçbir zorluk çekmedi. Her işi rast gitti. Cebinde pek parası olmadı ama hiçbir zaman sıkıntı çekmedi.

Kaynak:

İhsan Atasoy- Molla Hamid- sayfa; 231-234

Okunma Sayısı: 278
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor

    AB’de ezici çoğunluk Gazze’de ateşkesten yana

    Asgari ücretle en az dört kişi geçinebilmeli

    Açlık sınırı 14 bine dayandı

    Haksızlığa sükût, Hakka hürmetsizliktir

    SP grubu devam

    Trafik sigortası prim artışı ikiye katlandı

    Küresel ısınmaya karşı yenilenebilir enerji kullanılmalı

    Çocukların yüzde 14’ü migren ile mücadele ediyor

    Dünya nüfusunun yarısı su sıkıntısı çekiyor

    5 öğrenciden biri parasızlıktan yemek yiyemiyor

    Gazeteciler ve medya çalışanları korunmalı

    İlaç fiyatlarına yüzde 25 zam

    DSÖ’den elektronik sigara çağrısı

    İstanbul’da 10 hastaneden yedisi özel

    Gazze’de can kaybı 19 bine yaklaştı

    Şiddet dilinden uzak durulmalı

    'Filistinli mülteciler gerçekten benzeri görülmemiş düzeyde acılara katlanıyor'

    Çanakkale'de Kepez Çayı taştı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hasan Bitmez: “Bizden kurtulsanız...”
    Osman ZENGİN

    Bir inad uğruna namaz kılma vaktiyle oynamak…
    Genel

    İsrail katletti, tazminatı Türkiye ödüyor
    Genel

    Haksızlığa sükût, Hakka hürmetsizliktir
    Faruk ÇAKIR

    Bizim yapmamız gerekeni başkası yaptı
    Sebahattin YAŞAR

    Önemli gündem; aile içi iletişim
    Mehmet KARA

    Çirkin sataşmalar
    Rifat OKYAY

    Artık siz bilirsiniz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Trafik sigortası prim artışı ikiye katlandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.