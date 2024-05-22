Yüksek faiz, konkordatoları patlattı

YÜKSEK FAİZ NEDENİYLE KONKORDATO TALEP EDEN ŞİRKET SAYISI ARTTI. SEKTÖRLERİN BAŞINDA İNŞAAT, TEKSTİL, AKARYAKIT İSTASYONLARI, MOBİLYA, GIDA, OTELCİLİK, TARIM VE METAL İMALATI GELDİ

Sıkı para politikasının uygulanmaya başlamasıyla kapatılan kredi muslukları şirketleri zor duruma düşürdü. Son dönemde finansa erişim sorununun yanına eklenen yüksek faiz nedeniyle maliyet artışı birçok sektörü vurdu. Borçlarını ödeyemeyen şirketler, konkordato yoluna gitmeye başladı.

Konkordatotakip.com’un verilerine göre nisan ayının tamamında 105 firma hakkında geçici mühlet kararı verilirken mayıs ayının ilk iki haftasında 114 dosya hakkında konkordato için ilk başvuru anlamına gelen geçici mühlet kararı verildi. Geçen yılın tamamında 519 dosya hakkında geçici mühlet kararı verilirken 1 Ocak-17 Mayıs arasında toplamda 433 şirket hakkında işlem yapıldı.

Kesin mühlet kararı verilen şirket sayısı arttı

İflas ertelemenin kaldırıldığı 2018 yılında konkordato geçici mühlet kararı sayısı 1384 iken, 2019’da 1391, 2020’de 419, 2021’de 451, 2022 yılında ise 404 oldu. 3 aylık geçici mühlet sonrasında şartların olumlu olması halinde 12 aylık “kesin mühlet” kararı veriliyor. Nisan ayının tamamında 29 firma hakkında kesin mühlet kararı verilirken mayısın iki haftasında 32 firma hakkında kesin mühlet kararı verildi. 1 Ocak-17 Mayıs arasında kesin mühlet kararı verilen firma sayısı 168 oldu. 2023 yılının tamamında ise bu rakam 352 olarak gerçekleşti.

3 sektör tehlikede

Ayrıca mayısın ilk iki haftasında 6 firma için iflas kararı verilirken 1 Ocak-17 Mayıs arasında 41 dosya hakkında iflas kararı verildi. 2023’ün tamamında 65 dosya için iflas kararı verilmişti. İflasa karşı konkordato talep eden sektörlerin başında inşaat, tekstil ve akaryakıt istasyonları geldi. BirGün’ün haberine göre 2018 yılından bugüne kesin mühlet kararı alan 391 inşaat firması, 201 tekstil firması ve 72 akaryakıt istasyonu bulunuyor. Mobilya, gıda, otelcilik, tarım ile metal ürün imalatı sektörlerinden firmalarda da konkordato başvurularında artış yaşandı.

Haber Merkezi