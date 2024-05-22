Tasarruf paketine dava

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Kamu-Sen), Cumhurbaşkanlığı Kamuda Tasarruf Genelgesi yargıya taşındı. Kamu-Sen, lojman kiralarını artıran, servisleri kaldıran, kamuya alınacak personel sayısını sınırlandıran düzenlemelerin iptali istemiyle dava açtı.

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Kamu-Sen, toplusözleşme ile gelen hakların kararname ile kaldırılamayacağını açıkladı. Kamu -Sen, “Kanun hükmündeki kararların normlar hiyerarşisine aykırı bir biçimde genelgeler ya da yönetmelikler yoluyla kaldırılması hukuka aykırı bir durumdur” dedi.

Cumhuriyet’te yer alan Mustafa Çakır’ın haberine göre Kamu-Sen’den yapılan açıklamada şunlar söylendi: “Son yıllarda ev kiralarında meydana gelen fahiş artışlar, kamu görevlilerinin büyükşehirlerde ve tatil beldelerinde çalışmalarını imkânsız hale getirmiştir. Birçok yerde ev kiraları maaşın üzerindedir. Kamu lojmanları ise nispeten kolaylık yaratmaktadır. Bu kiraların rayiç bedel üzerinden değerlendirilecek olması kamu hizmetlerinin tamamen aksamasına yol açacak, beklenen etkiyi yaratamayacaktır.”

Haber Merkezi