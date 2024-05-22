Mülakat da mahkemeye taşındı

Eğitimciler Birliği Sendikası (Eğitim-Bir-Sen) sözleşmeli öğretmen istihdamında sözlü sınav uygulamasına ilişkin yeni düzenlemeyi içeren yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’da dava açtı.

14.05.2024 tarihli ve 32546 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile öğretmenliğe atamaya esas sözlü sınav başarı puanı KPSS puanının yüzde 50’si ile sözlü sınavdan alınan puanın yüzde 50’si alınarak belirlenmişti. Sendika’dan yapılan açıklamada, kamu vicdanında karşılığı olmayan, ürettiği sosyal maliyet telafi edilemeyen, öğretmen adayından çok mağdur üreten mülakatla öğretmen atama hatasının hâlâ devam ettirilmesinin kabulü ve izahı mümkün olmadığı belirtilerek, “Öğretmen istihdamında sözleşmeli öğretmenlik uygulaması, süreçleri ve sonuçları itibarıyla sorunlu, çözüm yerine sorun üreten bir istihdam türü iken bir de bu sürecin mülakat yoluyla sürdürülmesi, eğitim-öğretime zarar vermekte, kamuya olan güveni aşındırmakta, kamu vicdanını yaralamakta ve adalet duygusunun zedelenmesine neden olmaktadır” denildi. Ankara - Mehmet Kara

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