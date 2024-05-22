Yale Üniversitesi öğrencilerinden Gazze protestosu: ‘Savaşa yatırım yapmayı bırakın’

ABD’nin Yale Üniversitesi’nde düzenlenen diploma töreninde, öğrenciler Gazze’ye destek protestosu düzenledi.

İsrail’in Gazze’ye yönelik Ekim 2023’ten bu yana devam eden saldırılarını, üniversitelerinin silah üreticileri ile mali bağlarını ve okul yönetiminin kampüsteki Filistin’e destek eylemlerine tepkisini eleştiren öğrenciler, önceki gün düzenlenen diploma törenini terk etti. Reuters haber ajansının aktardığına göre, Yale Rektörü Peter Salovey, üniversitenin

Eski Kampüs yerleşkesinde bu sene dereceyle mezun olmaya hak kazanan adayların isimlerini okurken, sahneye yakın oturan en az 150 öğrenci, ayağa kalkarak sırtlarını sahneye döndü, ardından Phelps Kapısı’ndan töreni terk etti. Pek çok öğrencinin elinde “Bombalar değil kitaplar” ve “Savaşa yatırım yapmayı bırakın” yazılı dövizler vardı. Bazı öğrenciler ise kanlı elleri sembolize eden kırmızı renkli lateks eldivenler giydi.

Haber Merkezi