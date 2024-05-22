Gıda enflasyonu artarak sürecek

Türkiye’yi gıda enflasyonunda dünyanın zirvesine taşıyan tarımsal girdi enflasyonundaki yükseliş eğilimi sürüyor.

Türkiye istatistik Kurumu (TÜİK) tarımsal girdi fiyat endeksinin mart ayı verilerini açıkladı. Endeks son 6 aydır sürekli olarak artmaya devam ediyor. BirGün’ün haberine göre verileri değerlendiren Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Başkanı Remzi Suiçmez, “Girdi fiyatlarının sürekli artmaya devam ettiği bir ortamda, yeterli destekleri de vermediğimiz zaman üretim maliyetleri artmaya devam edecek. Bunun sonucunda tüketici fiyatları artacak ve yüksek gıda enflasyonu olarak yansımaya devam edecek. Mazotta, tohumda, gübrede ve yemde dışa bağlı politikalar azaltılmalı. Mazotta ÖTV kaldırılıp, KDV düşürülmeli. Aynı zamanda destekler ekimden önce verilmeli ki çiftçi önünü görebilsin. Alım fiyatları maliyetin üzerinde açıklanmalı. Bunlar atılması gereken somut adımlar. Yapılmadığı takdirde sadece üretim girdilerini değil, temel ürünleri de yurtdışından almak zorunda kalabiliriz. Üretim maliyetlerini düşürmekten başka çare yok.” Haber Merkezi

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