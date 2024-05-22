Yakalama talebine destek

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22 MAYIS 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

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22 Mayıs 2024, Çarşamba 00:03
UCM BAŞSAVCISI KERİM HAN’IN, İSRAİL BAŞBAKANI NETANYAHU VE SAVUNMA BAKANI GALLANT HAKKINDAKİ “YAKALAMA KARARI” BAŞVURUSUNA ABD’Lİ SENATÖR SANDERS’TAN DESTEK GELDİ.

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Uluslararası Ceza Mahkemesinden Netanyahu için yakalama kararı - "Savaş suçlarından" sorumlu tutuldu

ABD’de savaş karşıtı tutumuyla bilinen ve Gazze politikasından dolayı İsrail ile ABD’yi eleştiren bağımsız Vermont Senatörü Sanders, sosyal medya hesabı X’ten UCM Başsavcısı Kerim Han’ın kararına ilişkin bir açıklama yaptı.

Uluslararası toplumu, UCM’nin kararlarına saygı duymaya çağıran Sanders, “UCM Başsavcısı, savaş suçlarına karışmış siyasi liderler için yakalama kararı başvurusunda haklıdır. Küresel toplum, uluslararası hukuku savunmalıdır. Ahlak ve görgü kuralları olmaksızın gezegenimiz hızlıca anarşi, bitmeyen savaşlar ve barbarlığa kayabilir” ifadelerini kullandı.

Beklenen doğru bir karar

İsrail Parlamentosundaki muhalif Ortak Liste Partisi Milletvekili Ofer Cassif, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki “yakalama kararı” başvurusunu “doğru ve beklenen bir karar” olarak nitelendirdi. Cassif, açıklamasında şunları kaydetti: “Lahey’deki UCM’nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki kararı doğru ve bekleniyordu. Netanyahu ve Gallant’ın Gazze’deki savaş suçları ile insanlığa karşı işledikleri suçların sorumluluğunu üstlenmelerine inanmak mantıklı olur. Hiçbir birey veya kurumun uluslararası hukuktan üstün olmaması gerekir.”

Zulmü önlemek şart

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han’ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkındaki “yakalama kararı”nı destekledi. Slovenya Dışişleri Bakanlığının sosyal medya platformu X hesabından UCM’nin paylaşımı alıntılanarak yapılan resmi açıklamada, “En az 7 Ekim 2023’ten itibaren İsrail ve Filistin topraklarında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar, faillerine bakılmaksızın bağımsız ve tarafsız bir şekilde yargılanmalıdır” ifadelerine yer verildi. Paylaşımda, zulmü önlemenin ve barışı garanti altına almanın önemi de vurgulandı. Slovenya’nın UCM’nin sadık bir destekçisi olduğuna işaret edilen paylaşımda, “Slovenya, Filistin’deki durumun araştırılmasındaki bu ilerlemeyi memnuniyetle karşılamaktadır” denildi.​​​​​​​

AA

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